Американские самолеты-разведчики приблизились к российской границе в Черном море

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские самолеты Су-27 поднимались в небо, чтобы сопроводить самолеты-разведчики США, приблизившиеся к российской границе в Черном море, сообщает "Газета.ру".

Экипаж опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон". В Минобороны уточнили, что Россия не допустила нарушения границы.

27 июля стало известно, что истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил над Черным морем самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон". В Национальном центре управления обороной заявили, что американский самолет не нарушал границу России и удалился после приближения истребителя. Инцидент произошел над нейтральными водами.

После разворота самолета-разведчика от госграницы Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полет состоялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Аналогичное приближение зафиксировали 23 июля.