Беспилотники "Форпост" впервые навели удары по морской авиации – СМИ

09:39
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Беспилотные летательные аппараты "Форпост" впервые навели удары по морской авиации, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве обороны.
"Во время июльской внезапной проверки Южного и Западного военных округов беспилотные летательные аппараты обнаружили и идентифицировали в Черном море корабельную группировку условного противника. Затем они навели на нее морскую авиацию. Бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ нанесли по неприятелю прицельный бомбовый удар", – говорится в сообщении.
Эксперты уверены, что с помощью дронов может быть выработана эффективная работа при разведывательных операциях морских целей. Отмечается, что беспилотники в будущем будут также помогать и противолодочным самолетам.
"Это очень эффективная система. Беспилотник-разведчик сбить сложно. А современная аппаратура позволяет ему выдавать точные координаты целей самолетам, которые уже находятся в воздухе", – рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
В мае "Форпост" Балтийского флота в Калининградской области отрабатывал обнаружение целей и корректировку стрельбы корабельной артиллерии. В министерстве обороны отмечали, что беспилотник передавал информацию о мишени с высоты нескольких километров.
Беспилотник средней дальности "Форпост" является самым большим среди других таких же аппаратов. Большинство из них находятся в составе морской авиации, остальные используются воздушно-космическими силами (ВКС). Такие дроны используют для обнаружения сухопутных целей и корректировки огня и ракетных войск.
Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 будут управлять беспилотниками. В частности, пилоты смогут видеть передаваемое дронами изображение. Новая техника позволит экипажу находить цели в тылу врага и наносить внезапные удары. При этом сами вертолеты станут почти неуязвимы для ПВО противника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: