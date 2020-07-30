Беспилотники "Форпост" впервые навели удары по морской авиации – СМИ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Беспилотные летательные аппараты "Форпост" впервые навели удары по морской авиации, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве обороны.

"Во время июльской внезапной проверки Южного и Западного военных округов беспилотные летательные аппараты обнаружили и идентифицировали в Черном море корабельную группировку условного противника. Затем они навели на нее морскую авиацию. Бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ нанесли по неприятелю прицельный бомбовый удар", – говорится в сообщении.

Эксперты уверены, что с помощью дронов может быть выработана эффективная работа при разведывательных операциях морских целей. Отмечается, что беспилотники в будущем будут также помогать и противолодочным самолетам.

"Это очень эффективная система. Беспилотник-разведчик сбить сложно. А современная аппаратура позволяет ему выдавать точные координаты целей самолетам, которые уже находятся в воздухе", – рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В мае "Форпост" Балтийского флота в Калининградской области отрабатывал обнаружение целей и корректировку стрельбы корабельной артиллерии. В министерстве обороны отмечали, что беспилотник передавал информацию о мишени с высоты нескольких километров.

Беспилотник средней дальности "Форпост" является самым большим среди других таких же аппаратов. Большинство из них находятся в составе морской авиации, остальные используются воздушно-космическими силами (ВКС). Такие дроны используют для обнаружения сухопутных целей и корректировки огня и ракетных войск.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 будут управлять беспилотниками. В частности, пилоты смогут видеть передаваемое дронами изображение. Новая техника позволит экипажу находить цели в тылу врага и наносить внезапные удары. При этом сами вертолеты станут почти неуязвимы для ПВО противника.

