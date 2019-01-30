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05:44

Военный эксперт предсказал последствия в случае конфликта РФ и Японии

безопасность политика

05:44

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев заявил, что в случае войны России и Японии на Курилах мгновенно разместятся американские базы.

Как указал военный эксперт в статье для "Военно-промышленного курьера", Токио не отказался от "плана Великая Япония до Урала".

Генерал также сравнил японские и российские силы на Дальнем Востоке и пришел к выводу, что превосходство находится на стороне Токио.

В частности, по словам Зайцева, Россия располагает 25 подводными лодками и 42 боевыми кораблями. У Японии – 66 кораблей и 18 подводных лодок.

Эксперт считает, что Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. При этом США и Китай займут нейтральную позицию.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее заявил, что в случае передачи части южных Курильских островов, размещение военных баз США будет возможно только при согласии Токио.

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безопасность политика

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