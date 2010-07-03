ФСИН опровергла информацию об обысках у первого замдиректора ведомства

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию об обысках в кабинете первого замдиректора ведомства Анатолия Рудого. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что данные сведения не соответствуют действительности. Накануне в СМИ появились сообщения о якобы проводимых у заместителя руководителя ФСИН обысках в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.

Арестованному главе ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву вменяют нарушение секретного документооборота. О его задержании стало известно 13 ноября. Спустя сутки Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал его на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.

Даххаева назначили на должность в августе 2017 года. До этого он возглавлял управление ведомства по Дагестану. Его предшественник в ростовском УФСИН Сергей Смирнов был арестован по обвинению в коррупции.

