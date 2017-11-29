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Боевики планировали теракты в РФ из Турции и Ближнего Востока через Telegram. Об этом сообщил глава исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

"Достоверно известно, что управление террористическими группами, планировавшими осуществление терактов в России, осуществлялось дистанционно с Ближнего Востока и Турции с использованием интернет-приложений Zello и Telegram", − сказал он, передает ТАСС.

Глава исполнительного комитета РАТС ШОС отметил, что информационная безопасность является одним из приоритетных направлений организации.

Сысоев также отметил, что Федеральная служба безопасности РФ совместно с коллегами из ШОС пресекла с начала года деятельность более 50 ячеек и 380 активных функционеров террористических организаций.

По данным Сысоева, с начала года компетентными органами России, Казахстана, Киргизии во взаимодействии с партнерами по РАТС установлены, задержаны и экстрадированы 110 граждан, находившихся в розыске по линии борьбы с терроризмом. Кроме того, совместными усилиями не допущен выезд для вступления в международные террористические организации 200 лиц, заблокированы счета 2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма.