29 ноября, 18:01
Фото:ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Боевики планировали теракты в РФ из Турции и Ближнего Востока через Telegram. Об этом сообщил глава исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.
"Достоверно известно, что управление террористическими группами, планировавшими осуществление терактов в России, осуществлялось дистанционно с Ближнего Востока и Турции с использованием интернет-приложений Zello и Telegram", − сказал он, передает ТАСС.
Глава исполнительного комитета РАТС ШОС отметил, что информационная безопасность является одним из приоритетных направлений организации.
Сысоев также отметил, что Федеральная служба безопасности РФ совместно с коллегами из ШОС пресекла с начала года деятельность более 50 ячеек и 380 активных функционеров террористических организаций.
По данным Сысоева, с начала года компетентными органами России, Казахстана, Киргизии во взаимодействии с партнерами по РАТС установлены, задержаны и экстрадированы 110 граждан, находившихся в розыске по линии борьбы с терроризмом. Кроме того, совместными усилиями не допущен выезд для вступления в международные террористические организации 200 лиц, заблокированы счета 2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма.
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