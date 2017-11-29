ВКС России возглавил командующий группировкой российских войск в Сирии

29 ноября, 04:47
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Главкомом Воздушно-космических сил РФ назначен командующий группировкой российских войск в Сирии Сергей Суровикин. Ранее генерал-полковник командовал войсками Восточного военного округа и занимал должность командующего российской группировкой войск на территории Сирии.
"Указом президента РФ от 22 ноября 2017 года генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России", – говорится в публикации официального издания Министерства обороны.
Также отмечается, что под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом.
Кроме того, стало известно, что должности заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России займут вице-адмирал Александр Моисеев, который ранее являлся начальником штаба Северного флота, и генерал-майор Геннадий Жидко, командовавший 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа и являвшийся начальником штаба российской группировки войск в Сирии.
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