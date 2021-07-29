Российские Су-25 из Киргизии переброшены на учения на границе с Афганистаном

12:42
Фото: mil.ru
Российские штурмовые самолеты Су-25 объединенной военной базы РФ в Киргизии будут привлечены к учениям на границе с Афганистаном, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
"Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром "Гиссар" в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне "Харб-Майдон", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе учений экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника.
Также Су-25 обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.
Ранее Владимир Путин заявил, что нестабильная обстановка в мире и большое число рисков требуют от Вооруженных сил РФ постоянной и высокой боеготовности. Президент подчеркнул, что в дальнейшем в стране будет развиваться потенциал оборонных предприятий, а также будет совершенствоваться структура и состав армии и флота.
Также президент сообщал, что за 2020 год в российской армии провели все запланированные мероприятия. По словам российского лидера, в их число входят также боевые учения.
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