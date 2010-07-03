Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ

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Генпрокуратура России до конца текущего года проведет масштабную проверку российских школ. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чайка.

Он отметил, что особое внимание специалисты уделят безопасности школы. Им предстоит выяснить, каким образом сотрудники образовательных учреждений обеспечивают безопасность детей в учреждениях и как часто они проводят профилактические беседы с учащимися по профилактике подростковой преступности.

"Ситуация сложная. В этом году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены и вопросы безопасности, питания, профилактики правонарушений, полноты ранее выявленных нарушений", – цитирует Чайку Агентство "Москва".

Юрий Чайка добавил, что эти проблемы приобрели особую актуальность после многочисленных инцидентов, когда учащиеся приходили в образовательные учреждения с оружием, приводя в пример инцидент в Керчи в октябре 2018 года.

Тогда студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами стали 20 человек, нападавший покончил с собой.

Около 50 человек госпитализировали, 11 из них – попали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Пятерых выписали в прошлом году, еще пятерых – в нынешнем.

После трагедии в Керчи охрану школ и других мест массового пребывания людей усилили по всей России.

