29 января 2018, 15:38Безопасность
Аксенов назвал Крым "неприступной крепостью"
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров стал "неприступной крепостью", которой не страшна никакая военная угроза.
"Крым никогда не вернется на Украину, и бессмысленно выдвигать условия, исходя из такой предпосылки", – цитируют заявление Аксенова "Аргументы недели".
Глава республики подчеркнул, что важнейшей переменой в жизни Крыма он считает возведение моста через Керченский пролив.
"Ни один президент Украины не уделял столько внимания, сколько сейчас уделяет Владимир Путин", – отметил Аксенов.
Ранее в Крыму назвали популизмом заявление депутата Рады о сохранении полуострова. По мнению зампреда комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, никакие действия Киева не смогли бы удержать жителей Крыма от воссоединения с Россией.
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