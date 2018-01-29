Аксенов назвал Крым "неприступной крепостью"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров стал "неприступной крепостью", которой не страшна никакая военная угроза.

"Крым никогда не вернется на Украину, и бессмысленно выдвигать условия, исходя из такой предпосылки", – цитируют заявление Аксенова "Аргументы недели".

Глава республики подчеркнул, что важнейшей переменой в жизни Крыма он считает возведение моста через Керченский пролив.

"Ни один президент Украины не уделял столько внимания, сколько сейчас уделяет Владимир Путин", – отметил Аксенов.

Ранее в Крыму назвали популизмом заявление депутата Рады о сохранении полуострова. По мнению зампреда комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, никакие действия Киева не смогли бы удержать жителей Крыма от воссоединения с Россией.

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