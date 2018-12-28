Россиян предупредили об акциях протеста в Европе на Новый год

Протестные акции "желтых жилетов", манифестации в связи с пенсионной реформой и забастовка железнодорожников пройдут в странах Европы 28-29 декабря. Об этом предупредил ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).
Центр опубликовал в Twitter несколько сообщений подряд:
#Великобритания – 29 декабря – сбои в движении поездов в связи с забастовкой работников железнодорожной компании «Northern Rail»; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта pic.twitter.com/iL45TbSh0v
В середине ноября во Франции начались акции протеста "желтых жилетов". Французы выражают недовольство повышением цен на бензин. Акции сопровождаются погромами, уличными беспорядками. По данным на конец декабря, во время демонстраций задержали уже более 200 человек, из них 80 находятся под стражей.
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