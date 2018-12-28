Россиян предупредили об акциях протеста в Европе на Новый год

Фото: АР/Kirsty Wigglesworth

Протестные акции "желтых жилетов", манифестации в связи с пенсионной реформой и забастовка железнодорожников пройдут в странах Европы 28-29 декабря. Об этом предупредил ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Центр опубликовал в Twitter несколько сообщений подряд:

#Италия – 28 декабря – по всей стране манифестации в связи с пенсионной реформой; ограничения дорожного движения pic.twitter.com/v84O69KtrN — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 28 декабря 2018 г.

#Ирландия #Дублин – 29 декабря – демонстрация сторонников движения «желтые жилеты»; протестующие соберутся во второй половине дня перед зданием парламента pic.twitter.com/wCW4aij0Ly — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 28 декабря 2018 г.

#Сербия #Белград – 29 декабря – ожидается крупная демонстрация на Студенческой площади; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта pic.twitter.com/AqexIyLJyg — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 28 декабря 2018 г.

#Великобритания – 29 декабря – сбои в движении поездов в связи с забастовкой работников железнодорожной компании «Northern Rail»; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта pic.twitter.com/iL45TbSh0v — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 28 декабря 2018 г.



В середине ноября во Франции начались акции протеста "желтых жилетов". Французы выражают недовольство повышением цен на бензин. Акции сопровождаются погромами, уличными беспорядками. По данным на конец декабря, во время демонстраций задержали уже более 200 человек, из них 80 находятся под стражей.