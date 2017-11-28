Экс-командир российских войск в Сирии возглавил ВВО

28 ноября, 06:39
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Командующим Восточного военного округа (ВВО) назначен бывший командир российской военной группировки в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев. Об этом в ходе торжественной церемонии заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
"Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Журавлев Александр Александрович", – цитирует ТАСС слова Булгакова.
Он также отметил, что генерал-полковник прошел все основные командно-штабные должности и успел зарекомендовать себя опытным руководителем и умелым организатором.
По словам заместителя министра обороны, Александр Журавлев смог добиться успеха на всех вверенных ему участках. Кроме того, хорошие знания, нестандартное мышление и владение современными методами командования войсками позволили генерал-полковнику добиться значительного успеха в борьбе с террористами в САР и передать боевой опыт командованию сирийской армии.
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