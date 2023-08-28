В ГД сообщили о продолжении работы над законопроектом о ЧВК

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Работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) ведется в РФ, однако конкретика пока отсутствует. Существуют разные точки зрения, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

"Актуальность он имеет, будем смотреть", – отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что заинтересованные федеральные органы исполнительной власти имеют несколько точек зрения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти рассмотрят вопрос о юридическом статусе частных военных компаний.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что вопрос легализации частных военных компаний в России является непростым.

Кроме того, на вопрос о том, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, российский президент ответил, что юридически такой компании не существует. По его словам, в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и соответствующего юридического лица тоже нет.

Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК "Вагнер" сохраняют актуальность