Два самолета США провели разведку у берегов Крыма

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

У берегов Крыма были замечены 2 самолета ВВС США. По предварительным данным, воздушные корабли проводили разведывательной полет. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, которые были опубликованы в Twitter.

Сообщается, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon в 12:35 по московскому времени оказался замечен в акватории Черного моря. Он осуществлял разведку вдоль побережья России в течение нескольких часов.

Помимо этого, чуть позднее был замечен самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion. Воздушное судно максимально приблизилось к береговой линии на 32 километра.

Ранее в Австрии объявили в розыск гражданина России по подозрению в шпионаже. В российском МИД обвинения в адрес россиянина назвали вбросом.