Роспотребнадзор подготовит проект новых СанПиН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роспотребнадзора приступили к обновлению санитарно-эпидемиологических правил (СанПиН) по общественному питанию. Документ будет состоять из двух частей – обязательной для выполнения предпринимателями и методических рекомендаций, сообщает пресс-служба ведомства.

В первой части будут прописаны актуальные требования к нормам производства, сырью и оборудованию. В рекомендации войдут вопросы, связанные с организацией технологических процессов, обработкой помещений и инвентаря. В этот же раздел попадут требования к личной гигиене персонала.

Отмечается, что нормы разрабатываются при участии предпринимательского сообщества.

Действующие требования были утверждены 1 февраля 2002 года, последние корректировки внесены в 2016 году.