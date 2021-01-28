В полиции Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях

14:20
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В московской полиции предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях перед 31 января.
"Сейчас в СМИ, сети интернет и соцсетях распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях в Москве. В связи с этим официально предупреждаем, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", – говорится в сообщении.
Правоохранители также сообщили, что любые провокации и попытки провести несогласованную акцию будут расцениваться как угроза общественному порядку и будут пресечены.
Ранее администрациям соцсетей направили уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, связанной с новыми призывами к участию в несанкционированных мероприятиях.
23 января в рамках незаконных акций были зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий и повреждений имущества. По ним также возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.
СК возбудил уголовное дело против Волкова за призывы подростков выйти на акцию 23 января
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