В МВД предупредили о провокациях ИГ на южных границах России

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Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) готовят провокации на южных границах России. Об этом сообщил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

По словам Зубова, боевики перебрасывают силы из Пакистана на границу Таджикистана, чтобы выдавить большое количество беженцев, передает РИА Новости. Это может привести к последствиям для России.

Зубов также призвал уделить особое внимание приезжим из Таджикистана и Узбекистана. Несмотря на то, что они стали вести себя более законопослушно, исповедуемая ими идеология изначально требуют повышенного внимания, отметил он.

В конце января в Южном федеральном округе задержали трех человек, которые собрали для террористов "Исламского государства" более 10 миллионов рублей. Сбор средств осуществлялся под видом благотворительности.