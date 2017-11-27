Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России

27 ноября, 16:41
Фото: портал Москва 24/ Роман Балаев
Начальник управления взаимодействия со CМИ Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной назвал самые криминальные регионы страны. Лидерами по количеству зарегистрированных преступлений за 10 месяцев текущего года названы Республика Тыва и Забайкальский край.
Согласно сообщению ведомства, за указанный срок в Туве было совершено более 3103 преступлений на 100 тысяч жителей. В Забайкальском крае зафиксировано 2110 преступлений, сообщают "Аргументы недели". Сахалин занял третье место. На острове за 10 месяцев отмечено 2022 преступления на 100 тысяч жителей. Москва находится на 66 месте.
Ранее исследователи выяснили, какие мегаполисы можно назвать самыми опасными для женщин. Речь в исследовании шла о таких явлениях в городах, как сексуальное насилие, вредные культурные практики, ограничение доступа женщин к образованию, финансам и здравоохранению.
На первом месте антирейтинга оказалась столица Египта Каир. На втором месте расположились сразу два города – пакистанский Карачи и Киншаса в ДР Конго. Третье и четвертое место заняли индийский Дели и столица Перу Лима.
Столица России также попала в антирейтинг. Москва заняла 16-е место среди самых опасных для женщин городов.
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