ВСУ признала автопарк армии Украины устаревшим

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 80 процентов автотехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) устарела для использования.

По словам начальника автомобильного управления вооружения ВСУ Александра Сергий, львиная доля автомобильной техники ВСУ – устаревший парк, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "112.Украина".

Сергий уточняет, что уже в 2018 году ВСУ намерено закупить около 1000 единиц новых грузовых автомобилей для нужд украинской армии. В частности, технику получат боевые части артиллерийских подразделений, подразделений обеспечения и подвоза припасов.

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