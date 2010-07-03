Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

13:42
13:42
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам Росгвардии использовать на полигоне войсковой части № 6795 дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью, сообщает газета "Коммерсант".
К такому решению пришли после проверки, проведенной сотрудниками военной прокуратуры и специалистами экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии.
Под запрет попало оружие с дальностью полета пули более 1,5 километра, а именно пулеметы, автоматы, снайперские винтовки и автоматические гранатометы. Таким образом, гвардейцы могут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.
Ранее Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан.
Сотрудники ведомства обладают 31 полномочием, и если это, например, пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях, то о предоставлении документов речи быть не может. В то же время, когда речь идет о реализации полномочий, схожих с полномочиями полиции, а гражданам сложно понять, кто перед ними. В этом случае сотрудник должен представляться.
Росгвардейцы имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Если у них нет оснований считать того или иного человека подозреваемым, то бойцы могут просто предложить ему добровольно предъявить вещи. Также они имеют право с согласия человека просмотреть его телефон и изучить медиафайлы в телефоне.
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