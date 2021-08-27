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Спорт

10:30

Более тысячи человек обеспечат безопасность на матче "Динамо" – "Локомотив"

безопасность спорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Свыше тысячи человек будут задействованы для обеспечения безопасности на Центральном стадионе "Динамо" в Москве во время матча между командами "Динамо" и "Локомотив", который пройдет 27 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Для обеспечения общественной безопасности во время дерби будут задействованы свыше 650 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и порядка 100 сотрудников полиции", – говорится в сообщении.

Уточняется также, что сам стадион и прилегающую к нему территорию предварительно обследовали кинологи со служебными собаками, а также сотрудники ГУ МЧС России по Москве.

Ранее столичный "Локомотив" на своем поле обыграл "Краснодар" в матче пятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1. Таким образом команде удалось войти в топ-3 чемпионата, а нападающий клуба Федор Смолов возглавил список лучших бомбардиров.

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