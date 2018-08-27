В Минобороны РФ опровергли сообщения о российском авиаударе в Афганистане

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В Минобороны России опровергли сообщения СМИ о том, что самолеты РФ якобы нанесли удар по боевикам террористического движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, передает "Интерфакс".

В военном ведомстве отметили, что российские самолеты не выполняли боевых задач у госграницы Таджикистана и Афганистана, а информация "о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности".

Ранее агентство Reuters сообщило, что принадлежащий России или Таджикистану самолет нанес авиаудар по боевикам в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками.

В начале июля Минобороны России опровергло сообщения СМИ о гибели российских военнослужащих в результате теракта в Сирии. Как пояснили в ведомстве, опубликованная несколькими изданиями информация является фейком. По данным министерства, потерь среди российских военнослужащих в провинции Дераа и на других позициях в Сирии не было и нет.