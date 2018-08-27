В Минобороны РФ опровергли сообщения о российском авиаударе в Афганистане

27 августа 2018, 13:37
Фото: ТАСС/Zuma/Rahmat Alizadah
В Минобороны России опровергли сообщения СМИ о том, что самолеты РФ якобы нанесли удар по боевикам террористического движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, передает "Интерфакс".
В военном ведомстве отметили, что российские самолеты не выполняли боевых задач у госграницы Таджикистана и Афганистана, а информация "о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности".
Ранее агентство Reuters сообщило, что принадлежащий России или Таджикистану самолет нанес авиаудар по боевикам в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками.
В начале июля Минобороны России опровергло сообщения СМИ о гибели российских военнослужащих в результате теракта в Сирии. Как пояснили в ведомстве, опубликованная несколькими изданиями информация является фейком. По данным министерства, потерь среди российских военнослужащих в провинции Дераа и на других позициях в Сирии не было и нет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: