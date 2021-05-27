МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет Р-3С Orion ("Орион") ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Как передает ТАСС, для летательного аппарата РФ это второй подобный вылет за день.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", – сообщили в пресс-службе Северного флота.

Цель была обнаружена российскими средствами противовоздушной обороны. Нарушения государственной границы РФ не произошло.

В середине мая российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем три воздушных судна ВВС Франции, среди которых два "Миража-2000" и самолет-заправщик С-135. Летательные аппараты также не попали на территорию РФ.