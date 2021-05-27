Посты МВД организуют в каждом пункте сдачи ЕГЭ

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В каждом пункте проведения единого государственного экзамена в этом году организуют посты МВД, заявил глава Роспотребнадзора Анзор Музаев.

"Есть поручение президента РФ, и, в соответствии с этим поручением, посты МВД будут в каждом пункте (проведения ЕГЭ. – Прим. ред)", – приводит его слова РИА Новости.

Они будут обеспечивать безопасность школьников и организаторов во время проведения экзамена, пояснил Музаев.

Ранее с соответствующим поручением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила о трагическом инциденте в Казани 11 мая и заявила, что необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов.

