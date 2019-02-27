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09:54

Роспотребнадзор раскрыл секреты безопасного шопинга в Сети

безопасность технологии

09:54

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Фото: depositphotos/dedivan1923

Пользователи Сети, которые совершают покупки онлайн, часто проявляют невнимательность и разочаровываются в товаре или в самом интернет-магазине. О том, как этого избежать, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты убеждены, что перед покупкой стоит получше узнать об особенностях товара. Не меньше внимания нужно уделить оформлению заказа.

В ведомстве добавили, что не любыми товарами можно торговать дистанционно. По действующим правилам, продавцы обязаны предоставить всю информацию об основных потребительских свойствах товара и месте его изготовления. Также покупатели должны знать адрес продавца, стоимость продукции и срок ее службы.

По словам специалистов, нередко товары, продаваемые по низким ценам в Сети, указывают на мошенников. Потенциальных покупателей должны насторожить стоимость, которая существенно ниже рыночной, и требование предоплаты – особенно с помощью перевода на карту. Помимо этого, подозрение может вызвать отсутствие контактной информации и сведений о продавце.

Чтобы избежать ошибок, нужно с осторожностью относиться к только что открытым интернет-магазинам и подмечать неточности в описании товаров. Еще одним нехорошим признаком является излишняя настойчивость менеджеров и продавцов. Любой из перечисленных пунктов дает повод задуматься о целесообразности совершения сделки.

"Если под их описание подходят два или более признака, мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от контактов с данным продавцом или магазином", – сказано в сообщении.

Ранее в Роскачестве посоветовали оплачивать сделанные в Сети покупки после доставки. Кроме того, нужно предварительно проверить адрес сайта интернет-магазина.

безопасность технологии

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