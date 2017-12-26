В Минобороны рассказали о результатах испытательного пуска ракеты "Тополь"

Фото: ТАСС

Межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М "Тополь" запустили с полигона "Капустин Яр". Испытания прошли в рамках разработки нового боевого оснащения МБР, сообщает Минобороны РФ.

Пуск позволил получить экспериментальные данные. Их используют для разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2018 году планируют провести 12 пусков ракет. В 2017 году было запущено пять ракет.

РС-12М "Тополь" – подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Принят на вооружение с 1 декабря 1988 года. Помимо этих ракет на вооружении РВСН находятся схожие по характеристикам ракеты "Ярс".