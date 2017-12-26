Британский фрегат сопроводил корабль "Адмирал Горшков"

26 декабря, 09:31
Фото: ТАСС/Илья Курганов
Военный корабль британского флота HMS St Albans сопроводил вблизи территориальных вод королевства в Северном море российский головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Во вторник, 26 декабря, HMS St Albans вернется в Портсмут. Он сопровождал российское судно во время рождественских праздников, передает ТАСС.
"Адмирал Горшков" проходит комплекс испытаний. Военным необходимо отработать все системы корабля и завершить открытые опытно-конструкторские работы. Отмечается, что в 2017 году судно не смогут передать Военно-морскому флоту России из-за этих испытаний. Ранее "Адмирала Горшкова" планировали передать в ноябре.
Строительство фрегата ведется с февраля 2006 года. Корабли проекта 22350 могут развивать скорость до 29 узлов, они оснащены зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".
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