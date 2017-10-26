Новая база ВМФ России появится на Курилах

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На Курильских островах появится новая база военно-морского флота России. Работы по ее создания начнутся уже в ближайшее время.

Как рассказал сенатор Франц Клинцевич,строительство идет по плану. На Курилах также планируют восстановить аэродромную сеть. По словам Клинцевича, база будет принимать любые суда, в том числе и корабли первого ранга, передает РИА Новости.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в феврале, что для защиты Курил будет размещена дивизия ведомства. Он подчеркнул, что это делается исключительно в оборонительных целях. Осенью 2016 года стало известно, что на архипелаге появились новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".