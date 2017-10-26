26 октября 2017, 12:50Безопасность
Новая база ВМФ России появится на Курилах
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
На Курильских островах появится новая база военно-морского флота России. Работы по ее создания начнутся уже в ближайшее время.
Как рассказал сенатор Франц Клинцевич,строительство идет по плану. На Курилах также планируют восстановить аэродромную сеть. По словам Клинцевича, база будет принимать любые суда, в том числе и корабли первого ранга, передает РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил в феврале, что для защиты Курил будет размещена дивизия ведомства. Он подчеркнул, что это делается исключительно в оборонительных целях. Осенью 2016 года стало известно, что на архипелаге появились новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".