Еще два самолета с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Еще два самолета Минобороны России с эвакуированными из Афганистана совершили посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, все четыре борта Минобороны вернулись в Россию. В данный момент пассажиры самолетов находятся на пограничном контроле.

Ранее первые два самолета Минобороны РФ с эвакуируемыми из Афганистана россиянами на борту совершили посадку в Подмосковье. Речь идет о лайнерах Ил-62 и Ил-76.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ проводит эвакуацию более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины из Афганистана.

В эвакуации задействовали четыре самолета военно-транспортной авиации РФ. Лайнеры были подготовлены министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина.