Два самолета с эвакуированными из Афганистана россиянами приземлились в Подмосковье

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Два самолета Минобороны РФ с эвакуируемыми из Афганистана россиянами на борту совершили посадку в аэропорту Чкаловский. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о лайнерах Ил-62 и Ил-76. Уточняется, что на борту второго самолета находятся около 100 человек, основную часть которых составляют россияне афганского происхождения.
В данный момент пассажиры готовятся к прохождению пограничного контроля.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ проводит эвакуацию более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины из Афганистана.
Известно, что эвакуация производится четырьмя самолетами военно-транспортной авиации РФ. Лайнеры были подготовлены министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом для России.
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