Госдума приняла законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий медицинские противопоказания для владения оружием и ужесточающий контроль за его оборотом. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Документ предусматривает введение понятия "медицинские противопоказания к владению оружием", перечень которых будет определять российское правительство. Кроме того, законопроект вводит запрет приобретать, хранить и использовать оружие лицам, не прошедшим медосвидетельствование. Получить соответствующую справку можно будет только в государственных и муниципальных клиниках. Химико-токсикологические и психологические заключения будут храниться в электронном виде в геоинформационной системе Минздрава.

По мнению одного из авторов поправок, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, законопроект исключит возможность предоставления поддельных справок.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что новые требования необходимо распространить прежде всего на тех людей, кто приобретает оружие впервые. "Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого. Новый порядок не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой", – приводятся его слова в сообщении.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект, согласно которому незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, в том числе холодного и легкой пневматики, будут наказываться штрафами до 500 тысяч рублей. Сейчас подобная ответственность предусмотрена только в отношении огнестрельного оружия и некоторых видов пневматики.

