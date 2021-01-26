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Безопасность

12:54

Работодателям рассказали о новой схеме мошенничества

безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роструде сообщили, что инспекторы труда не оказывают платных услуг. Подобные объявления от имени ведомства являются мошенничеством, говорится на сайте организации.

"В связи с участившимися случаями платных предложений от имени государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг", – заявили в ведомстве.

Помимо того, в Роструде обратили внимание, что используются только почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru. В сообщении добавили, что о случаях мошенничества нужно передавать информацию в правоохранительные органы.

Ранее в Роскачестве предупредили о новой схеме удаленного мошенничества. Злоумышленник звонит жертве, притворяясь представителем работодателя или сотрудником кадрового агентства.

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