МЧС России переведено в режим повышенной готовности на новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подразделения МЧС России с 25 декабря переведены в режим повышенной готовности в преддверии и на время новогодних праздников.

"В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 09:00 мск 25 декабря до 09:00 мск 16 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены в режим функционирования "повышенная готовность", – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В министерстве также сообщили, что разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников в столице будут действовать усиленные меры безопасности.

На входах в места массовых гуляний установят пункты досмотра с металлодетекторами. На постах ГИБДД усилят меры по предотвращению ввоза в город взрывчатых веществ и оружия. Во время праздника за порядком будут следить 13 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.

Территорию будут обследовать с участием ОМОН и воинских частей 55 дивизии. Также в мероприятиях будут участвовать 12 расчетов минно-розыскных собак.