МЧС России переведено в режим повышенной готовности на новогодние праздники

25 декабря, 12:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подразделения МЧС России с 25 декабря переведены в режим повышенной готовности в преддверии и на время новогодних праздников.
"В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 09:00 мск 25 декабря до 09:00 мск 16 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены в режим функционирования "повышенная готовность", – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В министерстве также сообщили, что разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников в столице будут действовать усиленные меры безопасности.
На входах в места массовых гуляний установят пункты досмотра с металлодетекторами. На постах ГИБДД усилят меры по предотвращению ввоза в город взрывчатых веществ и оружия. Во время праздника за порядком будут следить 13 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.
Территорию будут обследовать с участием ОМОН и воинских частей 55 дивизии. Также в мероприятиях будут участвовать 12 расчетов минно-розыскных собак.
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