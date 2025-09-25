РФ начала испытания материала для термоядерного реактора будущего

Фото: iterrf.ru

Россия начала испытания уникального материала для термоядерного реактора будущего, рассказал ТАСС директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников

"Мы эту программу (испытаний. – Прим. ред.) начали, и международный проект ИТЭР придает этому настолько огромное значение, что заключил с нами финансируемый контракт на создание этого материала", – отметил собеседник агентства.

ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – первый в мире международный термоядерный экспериментальный реактор, возводимый во Франции. В основе разработки лежит технология токамак, разработанная в 1950-е годы советскими академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым.

Целью ИТЭР является демонстрация научной и технической возможности получения термоядерной энергии для мирного предназначения. Строительством реактора совместно занимаются Европа, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США и Япония.

При этом страны Евросоюза вносят 45% от стоимости сооружения установки, а остальные государства, в том числе РФ, – по 9%. Отечественные предприятия производят 25 уникальных систем будущего реактора.

25 сентября в Москве пройдет первый в истории "атомный саммит". Он состоится в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию атомной отрасли России. В ходе саммита Владимир Путин, некоторые национальные лидеры, главы стран и правительств обсудят атомные технологии.