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Безопасность

25 июля, 20:59

Казахстан временно ограничил ввоз мяса птицы и яиц из России

безопасность еда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Власти Казахстана ввели ограничения на ввоз птицы, пера и пуха из России. Эти меры приняли в связи со вспышками птичьего гриппа в ряде российских регионов, сообщают "Аргументы недели".

Как сказано на сайте Россельхознадзора, ограничить ввоз живой птицы, мяса, яиц, пера и пуха из России в Казахстан принял комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства республики. Помимо этого, в Казахстан временно не позволят ввозить птицеводческую продукцию, если та не прошла тепловую обработку, а также корма, кормовые добавки и охотничьи трофеи.

Вспышки птичьего гриппа зафиксировали на территории Ростовской, Орловской и Нижегородской областей.

Ранее Минсельхоз Казахстана ввел запрет на ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за птичьего гриппа в Курской, Пензенской и Самарской областях.

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