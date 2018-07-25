Казахстан временно ограничил ввоз мяса птицы и яиц из России

25 июля, 20:59
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Власти Казахстана ввели ограничения на ввоз птицы, пера и пуха из России. Эти меры приняли в связи со вспышками птичьего гриппа в ряде российских регионов, сообщают "Аргументы недели".
Как сказано на сайте Россельхознадзора, ограничить ввоз живой птицы, мяса, яиц, пера и пуха из России в Казахстан принял комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства республики. Помимо этого, в Казахстан временно не позволят ввозить птицеводческую продукцию, если та не прошла тепловую обработку, а также корма, кормовые добавки и охотничьи трофеи.
Вспышки птичьего гриппа зафиксировали на территории Ростовской, Орловской и Нижегородской областей.
Ранее Минсельхоз Казахстана ввел запрет на ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за птичьего гриппа в Курской, Пензенской и Самарской областях.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: