Шойгу напомнил о системах С-400 на Курилах и Сахалине

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

С помощью зенитных ракетных систем С-300В4 на Курилах, а также С-400 на Сахалине и самолетов-перехватчиков МиГ-31БМ на Чукотке было обеспечено надежное прикрытие отечественных дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин – на системах С-400, на Чукотке – высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", – цитирует Шойгу РИА Новости.

По словам министра обороны РФ, в настоящее время продолжается переоснащение войск округа. Так, в 2020 году они получили свыше 900 единиц современной техники, в частности самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи.

Он подчеркнул, что в 2020 году повысилась результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки по сравнению с позапрошлым годом. Это произошло в связи с активным внедрением опыта современных вооруженных конфликтов, резюмировал Шойгу.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ готовит продолжение сборника своих рассказов "Про вчера". Согласно представленным на пресс-конференции слайдам, продолжение рассказов Шойгу выйдет в августе. Произведение носит рабочее название "Вторая книга".