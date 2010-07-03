Более 290 тыс нарушений правил безопасности выявили в местах массового пребывания

В России выявлено более 290 тысяч нарушений закона об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания, сообщили в Генпрокуратуре РФ по итогам проведенных проверок, передает RT.
"Всего в рассматриваемой сфере прокурорами выявлено более 290 тысяч нарушений закона, в целях их устранения внесено около 48 тысяч представлений в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации; опротестовано 1,4 тысячи правовых актов", – сообщили в ведомстве.
Проверки социальных объектов начали после трагических событий в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Пожар в четырехэтажном здании произошел 25 марта 2018 года. По официальным данным, погибли 60 человек, большинство из них – несовершеннолетние.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
В международном розыске он находился с ноября прошлого года.
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