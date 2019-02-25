Россия безвозмездно поставила Таджикистану вооружение на 9 млн долларов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Россия безвозмездно передала Таджикистану партию продукции военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поставленное на сумму более 9 млн долларов США (603 млн руб.) имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Таджикистана", – сказано в сообщении, передает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что российская сторона рассматривает указанную Программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы.

В 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.

По данным западных СМИ, российская армия занимает второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Эксперты учли свыше 50 показателей. Они обратили внимание на разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, природные ресурсы и другие факторы. В лидеры вышли ядерные державы и страны-участницы НАТО.