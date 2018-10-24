Минтранс Подмосковья направил предупреждения семи перевозчикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семи перевозчикам общественного транспорта направили предупреждения из-за выявленных нарушений в июле-сентябре. Предупреждения направило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Предупреждения получили "Люберецкое транспортное агентство" (Люберцы), "Спортивный клуб им. Лемешева" (Егорьевск), "Кубинские Автомобильные Перевозки" (Одинцовский район), "Залесье" (Одинцовский район), "Единая диспетчерская служба такси" (Реутов).

Эти компании, по результатам проверки, регулярно нарушали налоговое законодательство, ПДД; водители нарушали расписание и маршрут следования и другое.

В Минтрансе отметили, что перевозчики и заказчики перевозок должны предоставить в министерство "дорожную карту" по исправлению нарушений. Им нужно исправить нарушения до конца ноября текущего года. Если этого не произойдет, будут решать вопрос о прекращении их работы.

На заседании рабочей группы рассмотрели деятельность двух таксомоторных компаний – ООО "Футен-Р" и ООО "РЕГИОНЛОГИСТИК". У них выявили нарушения ПДД, отсутствие атрибутики такси.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее поддержал предложение оснастить такси тахографами или их аналогами. Речь идет о специальном приборе, который передает информацию о времени пути и отдыхе водителей в центр обработки данных, а также обеспечивает идентификацию водителей, в том числе с использованием водительских удостоверений с цифровым чипом.

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