Ремни безопасности в автобусах при перевозке детей сделают обязательными

19:19
19:19
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Поправки к правилам перевозок детей автобусами вступят в силу 1 октября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.
"Требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности", – сообщили в ведомстве.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, устанавливающее новые требования при перевозке детей в автобусах. В этом году за нарушение правил перевозки детей было составлено более 397 тысяч административных материалов.
В апреле в Госавтоинспекции выступили с предложением снизить до 20 километров в час порог максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих в автомобилях детей.
До этого изменения в правилах перевозки детей в автомобиле вступили в силу июле 2017 года. Перевозить детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля можно в автокресле или с помощью ремней безопасности. Аналогичные меры безопасности применяются и в случае перевозки ребенка в кабине грузовой машины. Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то детское автокресло обязательно. За нарушение требований ПДД назначается административный штраф в размере трех тысяч рублей.
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