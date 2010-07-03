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13:03

В МВД создали опергруппу для противодействия экстремизму в соцсетях

безопасность общество

13:03

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Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Министерство внутренних дел России выявило около 30 "вербовщиков", которые склоняли несовершеннолетних в соцсетях к участию в радикальных и опасных сообществах, сообщил замначальника антиэкстремиситского главка МВД РФ Владимир Макаров на всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".

"В последнее время фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движениям, которые пропагандируют насилие в школах. Это прежде всего скулшутинг, кибербуллинг, АУЕ",– приводит слова Макарова "Интерфакс".

Он отметил, что в МВД специально создали группу, которая будет противодействовать этим явлениям.

Глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил о необходимости приравнять сообщества АУЕ ("Арестантский уклад един") к запрещенному в России "Исламскому государству". Он отметил, что за пропаганду АУЕ, как и зацепинга, суицида, должны нести ответственность социальные сети. Цветков пояснил, что администрация соцсетей может "за секунды" выявлять подобную информацию, а за нарушения имеет смысл ввести штрафы и другие санкции.

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безопасность общество

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