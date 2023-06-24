Силовые структуры Абхазии перевели на усиленный режим несения службы

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Силовые структуры Абхазии в связи с ситуацией в России были переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в пресс-службе президента рспублики 24 июня по итогам совещания, прошедшего под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунбы.

"По поручению вице-президента, личный состав Минобороны, Службы госбезопасности, МВД, МЧС и Прокуратуры Республики Абхазия переводятся на усиленный режим работы. Службе госбезопасности поручено усилить контроль на пограничных переходах по рекам Ингур и Псоу, и взять под охрану все объекты критической инфраструктуры", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В своем обращении 24 июня Владимир Путин заявил, что Россия намерена жестко реагировать на предательство, текущая ситуация является изменой и предательством. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, подчеркнул президент.

Путин выступил с экстренным обращением по ситуации в РФ