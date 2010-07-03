В США разработали концепцию "достартового перехвата" ракет – Генштаб

США разработали концепцию "достартового перехвата" ракет. Речь идет об уничтожении межконтинентальных баллистических ракет противника еще в пусковых установках, сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"Стартовавшие после нанесения внезапного удара ракеты планируется перехватить противоракетными комплексами", – пояснил представитель российского Генштаба на VIII Московской конференции по международной безопасности. По мнению генерал-лейтенанта, Штаты хотят возродить программу "Звездных войн" 1980-х годов.
Как отметил Познихир, благодаря размещению средств противоракетной обороны в космосе, США могут сбивать ракеты еще на начальном этапе их полета. "Как и в случае с установками Мк-41, не исключается возможность использования космических средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая", – цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости. Познихир добавил, что такой удар может быть нанесен из космоса по военным объектам любого государства.
По словам представителя Генштаба РФ, это ведет к разрушению стратегической стабильности и накаляет обстановку в различных регионах мира.
Ранее СМИ сообщали, что Москва предложила Вашингтону заключить соглашение о недопущении ядерной войны. Россия хотела прописать меры, чтобы предотвратить как намеренное, так и случайное применение ядерного оружия, ведь в такой войне не может быть победителей. По данным "Коммерсанта", Москва передала проект документа американской стороне еще в октябре 2018 года, но до сих пор никакого ответа не получила.
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