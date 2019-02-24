Названы возможные цели ракеты "Циркон" в США

Цели, которые ракеты "Циркон" могут поразить в США в случае угрозы для России, перечислили в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Отмечается, что ракеты могут полететь в сторону здания Пентагона в Вашингтоне, где находятся высшие органы управления ВС и Комитет начальников штабов. Среди других объектов правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид и пункт управления американского президента Форт-Ритчи.

Помимо этого, в передаче были упомянуты управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик.

20 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Он отметил, что гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров. Именно этот вид вооружения Россия, по словам президента, применит,

если возникнет угроза со стороны Соединенных Штатов Америки.

Ранее возможности "Цирконов" оценил военный эксперт Всеволод Хмыров. По его утверждению, российские корабли способны одновременно выпустить 40 морских гиперзвуковых ракет, которые гарантированно поразят центры принятия решений ВС США.