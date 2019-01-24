МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Краснодарского края

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В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах, сообщает пресс-служба МЧС .

Лавиноопасность будет сохраняться с 18:00 24 января до 18:00 27 января. Власти Сочи при этом отметили, что на автодороге А-149 "Адлер – Красная Поляна" угрозы схода лавин нет.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать в феврале и марте 2019 года. Февраль в столице и Подмосковье будет "зимним". В последний месяц зимы средняя температура будет колебаться в пределах от -12 до -15 градусов. Март также не побалует москвичей ранним теплом.

В целом в ЦФО мартовские температуры будут около нормы или чуть выше. При этом в некоторых российских регионах, в частности, в Северо-Западном, на севере ЦФО и ПФО, март 2019 года будет теплее прошлогоднего. Исключением может стать Чукотка.

Мартовские температуры на Камчатке, в Якутии, в Приморском крае также ожидаются в пределах нормы. Кроме того, на юге страны – в Краснодарском и Ставропольском краях – будет теплее, чем в прошлом году.