Захарова сравнила с оккупацией действия США в Сирии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение США сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

"Министр обороны США 13 ноября открытым текстом сказал, что американские военные не уйдут из Сирии до прогресса в политическом урегулировании. Условия в достижении которого, как мы понимаем, США будут определять произвольно", – заявила Захарова.

По ее словам, это вызывает большие вопросы об истинных целях нахождения ВС США в арабской республике, сообщает РИА Новости.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что военные США находятся в Сирии вопреки воле законного правительства страны. "Фактически, ведут себя близко к понятию оккупации", – отметила Захарова.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия может сократить военную группировку в Сирии после окончания боевых действий.