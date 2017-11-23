Спасательные катера с видеорегистраторами будут патрулировать Москву-реку

23 ноября 2017, 10:10
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Спасательные катера в столице впервые оборудовали камерами видеонаблюдения. Такие суда будут патрулировать предстоящей зимой акваторию Москвы-реки в районе Крымской набережной, Строгинской поймы и Химкинского водохранилища.
"Данные с камер передаются на монитор дежурному поисково-спасательной станции и в ситуационный центр (МГПСС) в режиме реального времени. Это поможет специалистам определить масштаб бедствия и выработать алгоритм действий по спасению пострадавших", – цитирует пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности портал мэра и правительства Москвы.
Наблюдать за происходящим в акватории можно будет с двух зимних судов на воздушной подушке "Хивус-10". Еще два устройства стоят на двух летних скоростных катерах NorthSilver Pro 695 и "Вельбот-69". Камеры с углом обзора 360 градусов и 36-кратным увеличением отличаются прочностью и водонепроницаемостью. Управление устройством будет доступно как с борта судна, так и из ситуационного центра. После тестирования устройств их могут установить и на другие суда.
Ранее сообщалось, что спасатели начнут проверять толщину льда с помощью портативных радаров. Устройства позволят узнать целостность и качество покрова на водоемах. Применение гаджетов позволит спасателям быстрее измерять прочность льда .
Кроме того, впервые на Москву-реку выйдет 21 судно на воздушной подушке. Новые катера могут ходить по колотому льду. На них спасатели будут патрулировать места зимнего отдыха.
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