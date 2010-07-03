Особый противопожарный режим введен в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС ввело особый противопожарный режим на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Как уточнили в МЧС, особый противопожарный режим вводится согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В частности, пояснили в ведомстве, запрещено разводить костры и устраивать пикники в непредусмотренных для этого местах. "Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек, нависающих ветвей, сухой травы", − сказано в сообщении пресс-службы. Дачникам напомнили, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние. После приготовления пищи тлеющие угли костра призвали обильно заливать водой.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, предупредили в МЧС. Для нарушителей правил в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф. Частным лицам придется заплатить до 4 тысяч рублей, должностным лицам − до 30 тысяч руб, а юрлицам − до 400 тысяч рублей.

21 июня сообщалось, что площадь лесного пожара в подмосковных Луховицах достигла 80 гектаров. В тушении участвовали 68 человек и 30 единиц техники. Огонь тушили и вертолеты Ми-8. Как подчеркнули в региональном комитете лесного хозяйства, ситуация находится под контролем и пожар не представляет угрозы для населенных пунктов.

МЧС России по Москве также неоднократно выпускало предупреждения о сильной жаре, которая повышает риск возникновения пожаров. В частности, 22 июня сообщалось, что из-за 30-градусной жары комплекс городского хозяйства выставил по границам лесопарковых зон 13 временных подвижных постов отрядов по тушению природных пожаров.