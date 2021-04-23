Безопасность на футбольных матчах в Москве обеспечат более 3,5 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На футбольных матчах в выходные в столице безопасность будут обеспечивать более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

24 апреля в центральном стадионе "Динамо" пройдут матчи между командами "Динамо" и "Химки", а 25 марта состоится дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

Для того чтобы обеспечить общественную безопасность, будет задействован наряд в более чем 1 250 человек. Из них 780 – сотрудники контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 210 –военнослужащие, 260 – сотрудники полиции и ОМОНа. Всего за безопасностью будут следить 2 300 человек.

Кроме того, стадионы и всю прилегающую к ним территорию уже обследовали кинологи со служебными собаками.

Ранее стало известно, что финальная игра Кубка России по футболу сезона 2020/21 пройдет 12 мая на стадионе "Нижний Новгород". Такое решение было принято на бюро исполкома РФС 12 апреля.