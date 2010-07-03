В Совфеде оценили учения ВСУ по захвату судов

Член совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что бойцы 73 Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины в составе абордажных групп обучаются захвату судов.
"Это некая инерционная затяжка по времени. Видимо, учения планировались давно, еще в угоду господину Порошенко. Сейчас же Владимиру Зеленскому нужно определиться, двигаться ли и дальше в сторону конфронтации с Россией, или все-таки как-то поменять внешнюю политику своей страны в отношении соседа", – цитирует сенатора RT.
Политик отметил, что российским властям не стоит придавать особого значения проходящим маневрам.
Ранее Джабаров оценил слова главы Минобороны Украины Степана Полторака о судоходстве через Керченский пролив. Сенатор призвал его "не нагнетать ситуацию" и соблюдать двусторонние договоренности о проходе судов в Керченском проливе.
В настоящее время в юго-западной части Черного моря проходят учения североатлантического альянса. Контролем и мониторингом обстановки занимается отряд российских кораблей. Группировка усилена большим ракетным катером "Шуя", малым ракетным катером "Р-60".
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