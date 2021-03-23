Консультации по вопросам космической безопасности провели РФ и США

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Консультации по космической безопасности провели Россия и США в формате видеоконференции, рассказали в МИД РФ.

В результате переговоров обе стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по данному вопросу.

"В формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что требуются новые нормы в регулировании деятельности в околоземном пространстве.

По его словам, имеющиеся международные договоренности в настоящее время в достаточной степени не регулируют вопросы в данной сфере. Кроме запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе, по его словам, сейчас "нет иных правил".

